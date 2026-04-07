RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В центре Прилук дроны атаковали мэрию, здание вспыхнуло

10:37 07.04.2026 Вт
1 мин
После российской атаки в городе пылает здание городского совета
aimg Мария Кучерявец
Фото: городской совет в Прилуках оказался под ударом дронов (Wikipedia)

Прилуки Черниговской области атаковали дроны. Под ударом оказалось здание городского совета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Неизвестный дрон попал в налоговое здание на Черниговщине

Около 10:08 горожане услышали первые взрывы. Всего раздалось по меньшей мере три громких взрыва. Город атаковали ударные дроны.

Отметим, что здание городского совета Прилук находится в самом центре города на оживленном перекрестке, где обычно много людей.

Напомним, что Черниговщина фактически ежедневно находится под террором российских оккупантов, но преимущественно приграничные.

Враг продолжает прицельно бить по энергообъектам в регионе. Только за вчерашний вечер были попадания ударных дронов в двух районах области - четыре удара в Корюковском и Новгород-Северском районах.

А в Сновской общине дрон "Герань" ударил по транспортной инфраструктуре.

За прошедшие сутки в Черниговской области было 67 взрывов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черниговская областьВойна в УкраинеАтака дроновПрилуки