У центрі окупованого Севастополя лунають гучні вибухи

У центрі тимчасово окупованого Севастополя вранці 5 грудня лунають гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" .

Як повідомляється, звуки схожі на вибухи чи постріли з артилерійської зброї лунають орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Російська влада та військові цю ситуацію поки не коментували, навчання на цей час також не анонсувалися.

"Бавовна" в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема, сьогодні вночі у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупаційна влада перекрила Кримський міст. Також росіяни в соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Феодосії та проблеми із електропостачанням в Керченському районі.

До того ж у Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим вночі 24 листопада. Тоді у місті Джанкой було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.

Також росіяни стверджують, що два безпілотники намагалися атакували нафтобазу у тимчасово окупованій Феодосії сьогодні вранці.

А 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.