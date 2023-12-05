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В Керчі пролунали вибухи, окупанти перекрили Кримський міст

Крим, Вівторок 05 грудня 2023 03:09
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В Керчі пролунали вибухи, окупанти перекрили Кримський міст Фото: в Керчі пролунали вибухи, росіяни перекрили Кримський міст (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У тимчасово окупованому Керчі пролунали вибухи сьогодні вночі 5 грудня. Окупаційна влада перекрила Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

Зазначається, що в небі над Керчю пролунали серія вибухів. Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 9 у районі Аршинцеве та селища Войкове.

Росіяни стверджують, що в регіоні працює ППО. Окупаційна влада Криму тимчасово призупилина проїзд Кримським мостом.

Також росіяни в соцмережах повідомляють про звуки вибухів у Феодосії та проблеми із електропостачанням в Керченському районі.

"У районі Керченського мосту немає світла, все у темряві", - йдеться у повідомленні.

"Бавовна" в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема, у Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим вночі 24 листопада. Тоді у місті Джанкой було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.

А 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.

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Керч Вибух Крымский мост Війна Росії проти України
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