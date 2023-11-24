В Росії заявили про масовану атаку дронів на Крим

У Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram .

Стверджується, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

Російські телеграм-канали повідомляють, що нібито 12 з них не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, а ще один був збитий у глибині півострова зі стрілецької зброї.

У Міноборони Росії також заявили, що ППО нібито збила 3 дрона над територією Волгоградської області.

Раніше цієї ночі повідомлялося про гучні вибухи в місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.