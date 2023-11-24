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Нічні вибухи у Джанкої: партизани повідомляють про ураження військової частини окупантів

Джанкой, Крим, П'ятниця 24 листопада 2023 10:54
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Нічні вибухи у Джанкої: партизани повідомляють про ураження військової частини окупантів Фото: партизани повідомляють про ураження військової частини окупантів у Джанкої (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічних вибухів у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кримських партизанів.

"У Джанкої уражена військова частина. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Джанкої

У місті Джанкой в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні звуки вибухів сьогодні вночі, 24 листопада.

У мережі зазначають про щонайменше 7 потужних вибухів у районі міста Джанкой.

Користувачі в соцмережах також повідомляли про атаку безпілотників.

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