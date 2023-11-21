В окупованому Криму кажуть про вибухи у центрі Севастополя

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунала серія вибухів сьогодні, 21 листопада, близько полудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим. Реалії ".

Жителі захопленого російськими окупантами Севастополя чули перший вибух у центральній частині міста. Це сталося після приблизно о 12:15.

Після цього пролунав інший вибух. При цьому інтервенти не оголошували у Севастополі повітряну тривогу.

"І ще один вибух було чутно у місті, передає кореспондент", - йдеться у публікації.

У повідомленні зауважується, що хоча тривога в місті не оголошувалась, у російських Telegram-каналах з'являлися пости "про ракетну небезпеку в Криму".

Наступні вибухи

Після цих двох у Севастополі були й інші вибухи. Як пише "Кримський вітер", їх було щонайменше п'ять.

"Протягом 20 хвилин в Севастополі були чутні звуки 5 вибухів, схожі на пуски ракет, повідомляють наші передплатники", - йдеться в публікації від 13:00.

Офіційні особи поки не пояснюють, із чим можуть бути пов'язані ці вибухи у Севастополі. Представники окупаційної "адміністрації" теж мовчать про інцидент

Вибухи у Севастополі та в Криму

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Так, наприклад, 17 листопада у Севастополі вибухи пролунали зранку, і тоді у місті оголошували повітряну тривогу. Пропагандисти та окупанти стверджували, що нібито у Севастополі спрацювала ППО і було збито дві цілі.

Крім цього, того ж дня вибухи прогриміли на південному заході півострова приблизно між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. За словами цивільних, вони чули два вибухи. Зокрема відзначали політ гелікоптерів.

Нагадаємо також, що однією з найвідоміших зухвалих операцій Сил оборони України на території окупованого Криму став нещодавній удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Також 10 листопада бійці Головного управління розвідки Міноборони провели операція з використанням надводних дронів у Криму. Російський десантний корабель проєкту 1176 "Акула" та судно проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.