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У центрі Миколаєва пропало світло

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Миколаїв, Четвер 22 червня 2023 13:29
У центрі Миколаєва пропало світло Ілюстративне фото: у центрі Миколаєва пропало світло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У центрі Миколаєва пропала електроенергія через аварійну ситуацію у четвер, 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Миколаївобленерго".

"Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює", - сказано у повідомленні.

У компанії повідомили, що якщо не буде ускладнень в робочому процесі, електропостачання мають відновити до 19:00.

Ситуація у Миколаєві та області

Миколаїв та деякі населені пункти області підтопило через підрив Каховської ГЕС. Найскладніша ситуація склалася у Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.

Так, у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах затопило пляжі, а Кінбурнську косу відрізало від материка. При цьому вода поступово відходить і підтоплених будинків в області вже не залишилося.

У Миколаєві навіть тимчасово призупинили роботу понад двадцять точок видачі очищеної води через зміну хімічного складу води.

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Миколаїв вимкнення світла Електроенергія
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