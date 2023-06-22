У центрі Миколаєва пропало світло

У центрі Миколаєва пропала електроенергія через аварійну ситуацію у четвер, 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Миколаївобленерго" .

"Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює", - сказано у повідомленні.

У компанії повідомили, що якщо не буде ускладнень в робочому процесі, електропостачання мають відновити до 19:00.

Ситуація у Миколаєві та області

Миколаїв та деякі населені пункти області підтопило через підрив Каховської ГЕС. Найскладніша ситуація склалася у Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.

Так, у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах затопило пляжі, а Кінбурнську косу відрізало від материка. При цьому вода поступово відходить і підтоплених будинків в області вже не залишилося.

У Миколаєві навіть тимчасово призупинили роботу понад двадцять точок видачі очищеної води через зміну хімічного складу води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.