У Миколаєві через підрив Каховської ГЕС в деяких точках зупинили видачу очищеної води

У Миколаєві, станом на вівторок, 20 червня, тимчасово призупинили роботу понад двадцять точок видачі очищеної води. Це пов'язано зі зміною хімічного складу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на " Миколаївоблтеплоенерго".

Як пояснили комунальники, результати підриву Каховської ГЕС торкнулися також і якості води у Миколаєві. У міті кожного тижня проводять забір з кожної точки, що працює для населення. Спеціалісти перевіряють воду на жорсткість, вміст солей, pH, сульфати, хлориди, залізо, магній, хлор, нітрати й та інше.

Останні вимірювання показали, що за окремими адресами зафіксували зміну хімічного складу води.

"Прийнято рішення про тимчасове призупинення роботи точок видачі води задля безпеки людей. Фахівці підприємства проводять там регламентні роботи, щоб відновити видачу якісної води населенню. Вода у точках роздачі як була безкоштовною для містян, так і залишиться", - сказано у повідомленні.

У разі виникнення запитань чи відсутності води на точках роздачі, можна звертатися на "Гарячу лінію" за номером +38 (050) 421 49 58 або за номерами аварійно-диспетчерської служби – (0512) 44 25 77, +38 (067) 821 85 89 та +38 (095) 822 11 66 (цілодобово) з понеділка по четвер з 08:00 по 17:00, та у п’ятницю з 08:00 по 16:00.

Підвищення рівня води в Миколаївській області

Після підриву Каховської ГЕС в Миколаєві та області почала підійматися вода. Найскладніша ситуація спостерігалася в Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.

У Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах затопило пляжі, а Кінбурнську косу відрізало від материка.

У п'яти областях заборонити вилов і продаж риби через високий ступінь забруднення води.

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