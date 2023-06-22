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В центре Николаева пропал свет

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Николаев, Четверг 22 июня 2023 13:29
В центре Николаева пропал свет Иллюстративное фото: в центре Николаева пропал свет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В центре Николаева пропала электроэнергия из-за аварийной ситуации в четверг, 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

"Имеем аварийную ситуацию в областном центре. Центр Николаева без электропитания. Бригада уже работает", - сказано в сообщении.

В компании сообщили, что если не будет осложнений в рабочем процессе, электроснабжение должны возобновить до 19:00.

Ситуация в Николаеве и области

Николаев и некоторые населенные пункты области подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Самая сложная ситуация сложилась в Снегиревской общине, где разлилась река Ингулец.

Так, в Николаеве, Очакове и других населенных пунктах затопило пляжи, а Кинбурнскую косу отрезало от материка. При этом вода постепенно отходит и подтопленных домов в области уже не осталось.

В Николаеве даже временно приостановили работу более двадцати точек выдачи очищенной воды из-за изменения химического состава воды.

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Николаев вимкнення світла Электроэнергия
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