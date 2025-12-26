ua en ru
У центрі Києва затримали кілера, який намагався вбити офіцера ГУР

Україна, Київ, П'ятниця 26 грудня 2025 11:27
UA EN RU
У центрі Києва затримали кілера, який намагався вбити офіцера ГУР
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України 26 грудня затримала в Києві кілера, завербованого ФСБ Росії. Кілер планував вбити офіцера Головного розвідувального управління Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Агента ФСБ було викрито в результаті багатоетапної операції. Кілера затримали в самому центрі Києва під час спроби вбивства українського військового - буквально "на гарячому", коли поплічник окупантів вже дістав пістолет та прицілився в офіцера ГУР МО.

Слідство встановило, що кілер - громадянин центральноазійської країни. Фігуранта, який шукав "легкі заробітки" у власній країні, завербувало ФСБ Росії. Агент прибув до України під виглядом туриста.

Спочатку "турист" зупинився у Первомайську Миколаївської області. Там він придбав кілька смартфонів та різні SIM-карти, які використовував для зв'язку з куратором з ФСБ. Потім агент РФ виїхав до Києва, а вже в столиці отримав від росіян фото цілі, орієнтовні геолокації та координати схрону зі зброєю.

"За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ", - зазначили в СБУ.

За матеріалами слідства громадянину іноземної країни повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

У центрі Києва затримали кілера, який намагався вбити офіцера ГУРФото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ передала до суду справу агента ФСБ, який за завданням російських спецслужб готував вибух у Львові. Теракт планувався у липні 2025 року та був спрямований проти українських правоохоронців.

Раніше у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

Також військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у лавах Сил оборони України, який допомагав російським військам коригувати ракетно-дронові удари по українських об’єктах. Зловмисником виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ.

