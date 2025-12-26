В центре Киева задержали киллера, который пытался убить офицера ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram .

Агент ФСБ был разоблачен в результате многоэтапной операции. Киллера задержали в самом центре Киева во время попытки убийства украинского военного - буквально "на горячем", когда соратник оккупантов уже достал пистолет и прицелился в офицера ГУР МО.

Следствие установило, что киллер - гражданин центральноазиатской страны. Фигуранта, который искал "легкие заработки" в собственной стране, завербовало ФСБ России. Агент прибыл в Украину под видом туриста.

Сначала "турист" остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и различные SIM-карты, которые использовал для связи с куратором из ФСБ. Затем агент РФ выехал в Киев, а уже в столице получил от россиян фото цели, ориентировочные геолокации и координаты тайника с оружием.

"За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", - отметили в СБУ.

По материалам следствия гражданину иностранного государства сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Фото: СБУ