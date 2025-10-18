В центре Киева с вечера горит многоэтажка: фото и видео последствий пожара
В центре Киева, на улице Шота Руставели, с вечера горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Продолжается ликвидация пожара в жилом доме на Печерске. Вечером 17 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели", - отметили в ГСЧС.
Сообщается, что произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется из-за специфики здания, распространение огня на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях.
Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидация продолжается. На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пожары в Киеве
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Печерском районе Киева произошел пожар, известно об одном погибшем. Спасатели оперативно укротили огонь.
Также в начале октября в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.
Кроме того, в Киеве из-за российской атаки загорелась больница утром 28 сентября. В тот же день в столице были зафиксированы попадания и падения обломков в ряде районов - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, а также в Соломенском.
В ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом. Пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.