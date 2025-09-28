У Києві горить лікарня через атаку РФ: можуть бути постраждалі

Ілюстративне фото: у Києві через атаку РФ загорілася лікарня (t.me dsns_telegram)

У Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Через пожежу можуть бути постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він. За уточненими даними, у Святошинському районі міста у двір житлового будинку впали уламки. Внаслідок атаки там горіли кілька автомобілів. Пожежу вже загасили.