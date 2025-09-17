ua en ru
У Києві масштабно палає багатоповерхівка: перші подробиці (відео)

Середа 17 вересня 2025 02:54
У Києві масштабно палає багатоповерхівка: перші подробиці (відео)
Автор: Наталія Кава

У ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок.

Як повідомляє РБК-Україна, відео масштабної пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Перші відео з масштабною пожежею почали з'являтись у мережі близько другої години ночі. Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

Вже на наступних відео було видно, що палає дах, ймовірно, п'ятиповерхівки.

Також вже відомо, що ні місці працюють рятувальники. Однак станом на 02:55 в ДСНС не повідомляли деталі події та чи є постраждалі внаслідок пожежі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як під Києвом горить склад логістичного центру через атаку дронів.

В ніч на 16 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Сили ППО збивали багато дронів у Київській області, в столиці було чути вибухи. Повідомлялося про вибухи в районі Фастова, Василькова, Білої Церкви та Вишгорода.

