У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)

Четвер 25 вересня 2025 10:10
UA EN RU
У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео) Поліцейських Києва викликали на місце пожежі, яку влаштувала дитина (фото ілюстративне: facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Ірина Костенко

В одному з районів Києва 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Батькам малолітньої дитини загрожує чималий штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Як дитина влаштувала пожежу в гіпермаркеті

Українцям розповіли, що днями до поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті у Дніпровському районі.

На місце події виїхали:

  • слідчо-оперативна група районного управління поліції;
  • працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які оперативно загасили полум'я.

З'ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що пожежу спричинив 6-річний відвідувач магазину.

Поки батьки дитини (подружжя) обирали товари, щоб здійснити покупки, їх син:

  • залишився без нагляду;
  • підійшов до прилавка із запальничками;
  • взяв одну з них;
  • підпалив нею картонну коробку з кріслом.

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)Підпал товару в гіпермаркеті (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами... Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 гривень", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)Наслідки пожежі в гіпермаркеті (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ніхто з відвідувачів та персоналу закладу, на щастя, не постраждав.

Яке покарання загрожує батькам хлопчика

У поліції повідомили, що з дитиною провели профілактичну бесіду.

Тим часом у відношенні його батьків було складено адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей.

"Їм загрожує чималий штраф", - уточнили правоохоронці.

Варто зазначити, що ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей тягне за собою, згідно з КУпАП:

  • або попередження;
  • або накладення штрафу - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: як покарають батьків (відео)Батькам хлопчика загрожує штраф (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Насамкінець поліція Києва закликала батьків:

  • бути більш пильними до своїх дітей;
  • у жодному разі не залишати їх без нагляду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Харкові в червні раптово спалахнула будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тим часом у вересні в Києві масштабно палала багатоповерхівка.

Читайте також, чому дитина може не слухатись дорослих (психологи назвали 5 найчастіших, але неочевидних причин).

Київ Національна поліція Пожежа Супермаркети Діти Магазини Поради батькам
