В центре Киева вспыхнула квартира: могла взорваться зарядная станция (фото)

Сегодня, 20 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар в квартире многоэтажки.

Что известно о пожаре и спасении людей

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:39 четверга, 20 ноября.

Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло на Кудрявском спуске в Шевченковском районе Киева.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека:

взрослый;

ребенок.

Согласно информации ГСЧС, пожар был ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", - рассказали украинцам.

