В центре Киева вспыхнула квартира: могла взорваться зарядная станция (фото)
Сегодня, 20 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар в квартире многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.
Что известно о пожаре и спасении людей
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:39 четверга, 20 ноября.
Уточняется, что чрезвычайное происшествие произошло на Кудрявском спуске в Шевченковском районе Киева.
Пожар произошел почти в центре столицы (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.
Спасатели во время работы (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека:
- взрослый;
- ребенок.
Спасать от опасности пришлось даже животное (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Согласно информации ГСЧС, пожар был ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.
В результате пожара пострадала не только квартира (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", - рассказали украинцам.
Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)
Напомним, ранее мы рассказывали о взрыве в офисном помещении в Ивано-Франковске. Тогда причиной чрезвычайной ситуации стала именно зарядная станция, пострадали люди.
Кроме того, мы объясняли, как в Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете (и какое наказание светит его родителям).
Читайте также, сколько сейчас стоят зарядные станции и павербанки в Украине.