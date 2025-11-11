ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У центрі Києва прорвало трубопровід: підтоплено будинок і можливий зсув ґрунту

Київ, Вівторок 11 листопада 2025 00:10
UA EN RU
У центрі Києва прорвало трубопровід: підтоплено будинок і можливий зсув ґрунту Ілюстративне фото: чоловік набирає воду в пляшку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

На Печерському узвозі у Києві стався порив трубопроводу. Можливий зсув ґрунту. Кілька будинків залишились без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок пориву трубопроводу на Печерському узвозі підтоплений підвальний поверх 9-ти поверхового житлового будинку.

Також у КМДА попереджають про можливий зсув ґрунту.

Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.

Аварійна бригада наразі працює над локалізацією витоку та відключенням магістралі.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: Печерський узвіз, 6, 8, 10. Після завершення робіт подачу води буде відновлено.

"Усі необхідні фахівці залучені для з'ясування обставин та усунення наслідків. Київводоканал виконує аварійно-ремонтні роботи", - ідеться в дописі Київської міської державної адміністрації.

Зміна руху трамваїв у Києві

Раніше РБК-Україна писало про зміну руху кількох трамваїв у Києві на період з 10 по 14 листопада.

Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:

  • №11, №12, №16 - відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
  • №19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка.

Такод 10 листопада в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Печерский район
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа