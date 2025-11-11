В центре Киева прорвало трубопровод: подтоплен дом и возможен оползень

На Печерском спуске в Киеве произошел порыв трубопровода. Возможен сдвиг грунта. Несколько домов остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

По предварительной информации, в результате порыва трубопровода на Печерском спуске подтоплен подвальный этаж 9-ти этажного жилого дома. Также в КГГА предупреждают о возможном оползне грунта. Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм. Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10. После завершения работ подача воды будет восстановлена. "Все необходимые специалисты привлечены для выяснения обстоятельств и устранения последствий. Киевводоканал выполняет аварийно-ремонтные работы", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.