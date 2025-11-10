У Києві змінюють рух кількох трамваїв: які маршрути і коли їздитимуть за новою схемою
У Києві з 10 по 14 листопада тимчасово змінять маршрути кількох трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київпастранс" у Telegram.
Які маршрути змінять
Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:
- №11, №12, №16 - відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
- №19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Схема зміненої ділянки маршрутів трамваїв № 11,12 та 16 (фото: "Київпастранс")
Схема трамвайного маршруту № 19 (фото: "Київпастранс")
Запускають тимчасовий автобус
Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т.
Його маршрут проляже вулицями: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку автобус рухатиметься тією ж трасою.
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т (фото: "Київпастрас")
Киян просять поставитися з розумінням
У "Київпастрансі" вибачилися за тимчасові незручності та закликали пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.
