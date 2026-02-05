У центрі Києва планують новий екопростір: хто і як може отримати 15 тисяч за проект

У Києві оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію сучасного екопростору пам'яті Самійла Кішки на Подолі. Переможці отримають грошові премії, а прийом заявок триває лише до середини лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" у Facebook.
Головне:
Тема оголошеного конкурсу - створення концепції затишного та сучасного екопростору, присвяченого вшануванню пам'яті легендарної особи України Самійла Кішки, - зі створенням зони відпочинку для городян і гостей міста.
Згідно з програмою та умовами відкритого всеукраїнського конкурсу, краща проектна композиція має передбачати:
В цілому ж конкурсний проект має запропонувати високо естетичне середовище із використанням елементів благоустрою:
При цьому матеріали мають бути довговічні, антивандальні, бажано - екологічні.
Згідно з основними відомостями, земельна ділянка для потенційного екопростору розташована в межах історичної території Києва:
Із південного заходу вона обмежена вулицею Покровською, з північної та північно-східної сторони - внутрішньо квартальним проїздом, з південно-східної сторони - мурованою дзвіницею церкви Миколи Доброго.
"Ділянка проектування є озелененою територією із поодинокими чагарниками та деревами та є вільною від забудови. Площа ділянки проектування становить 0,052 га", - йдеться у програмі конкурсу.
Взяти участь у всеукраїнському архітектурному конкурсі мають право:
Йдеться про професіоналів та аматорів, архітекторів, ландшафтних дизайнерів, студентів.
Для реєстрації потрібно заповнити заяву на участь у конкурсі за онлайн-формою реєстрації (участь у ньому - безкоштовна).
"Прийом заявок триватиме від 03.02.2026 по 17.02.2026", - наголосили у ДІАЗ "Стародавній Київ".
При цьому прийом готових проектів триватиме до 16 березня 2026 року.
Призовий фонд архітектурного конкурсу в розмірі 30 000 гривень надає організатор конкурсу - ГО "Україна Інкогніта".
Замовником конкурсу виступає балансоутримувач ділянки - Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а ініціатор - ДІАЗ "Стародавній Київ".
Повідомляється, що призовий фонд буде розподілено так:
При цьому одна премія не може бути присуджена двом конкурсним проектам.
