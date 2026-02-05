RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева планируют новое экопространство: кто и как может получить 15 тысяч за проект

Принять участие в архитектурном конкурсе могут даже студенты (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве объявили всеукраинский архитектурный конкурс на лучшую концепцию современного экопространства памяти Самойла Кошки на Подоле. Победители получат денежные премии, а прием заявок продолжается только до середины февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного историко-архитектурного заповедника "Стародавній Київ" в Facebook.

Читайте также: Украшение парков и скверов? Какое растение может стать новым символом Киева

Главное:

  • Цель конкурса: Создание современного экопространства памяти гетмана Самойла Кошки с комфортной зоной отдыха.
  • Локация: Исторический центр Киева, Подол.
  • Участники: Профессионалы и любители - архитекторы, ландшафтные дизайнеры, архитектурные бюро и студенты (участие бесплатное).
  • Призовой фонд: 30 000 гривен (15 000 - за первое место).
  • Регистрация заявок: до 17 февраля 2026 года.

Общие требования архитектурного конкурса

Тема объявленного конкурса - создание концепции уютного и современного экопространства, посвященного чествованию памяти легендарной личности Украины Самойла Кошки, - с созданием зоны отдыха для горожан и гостей города.

Согласно программе и условиям открытого всеукраинского конкурса, лучшая проектная композиция должна предусматривать:

  • благоустройство территории;
  • формирование культурного пространства, посвященного Самойлу Кошке (легендарному украинскому гетману и воину, который стал символом казацкой свободы).

В целом же конкурсный проект должен предложить высоко эстетическую среду с использованием элементов благоустройства:

  • художественного освещения;
  • экологического мощения;
  • лаконичного и гармоничного применения зеленых насаждений;
  • сохранением существующих деревьев;
  • мемориальных элементов.

При этом материалы должны быть долговечные, антивандальные, желательно - экологические.

Где именно могут создать новое экопространство

Согласно основным сведениям, земельный участок для потенциального экопространства расположен в пределах исторической территории Киева:

  • на Подоле (недалеко от Контрактовой площади);
  • по улице Покровской, 10.

С юго-запада он ограничен улицей Покровской, с северной и северо-восточной стороны - внутриквартальным проездом, с юго-восточной стороны - каменной колокольней церкви Николая Доброго.

"Участок проектирования является озелененной территорией с одиночными кустарниками и деревьями и является свободной от застройки. Площадь участка проектирования составляет 0,052 га", - говорится в программе конкурса.

Месторасположение участка (инфографика: facebook.com/ДІАЗ Стародавній Київ)

Кто может принять участие в конкурсе и как зарегистрироваться

Принять участие во всеукраинском архитектурном конкурсе имеют право:

  • специалисты по архитектуре, скульптуре, ландшафтному дизайну;
  • архитектурные бюро;
  • бюро ландшафтной архитектуры;
  • авторские коллективы специалистов.

Речь идет о профессионалах и любителях, архитекторах, ландшафтных дизайнерах, студентах.

Для регистрации нужно заполнить заявление на участие в конкурсе по онлайн-форме регистрации (участие в нем - бесплатное).

"Прием заявок продлится с 03.02.2026 по 17.02.2026", - подчеркнули в ГИАЗ "Стародавній Київ".

При этом прием готовых проектов продлится до 16 марта 2026 года.

График проведения конкурса (инфографика: Программа и условия конкурса)

Что известно о призовом фонде и его распределении

Призовой фонд архитектурного конкурса в размере 30 000 гривен предоставляет организатор конкурса - ОО "Україна Інкогніта".

Заказчиком конкурса выступает балансодержатель участка - Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ), а инициатор - ГИАЗ "Стародавній Київ".

Сообщается, что призовой фонд будет распределен так:

  • победитель получит 15 000 гривен;
  • второе место - 10 000 гривен;
  • третье место - 5 000 гривен.

При этом одна премия не может быть присуждена двум конкурсным проектам.

Напомним, ранее из-за дефицита электроэнергии в Киеве приняли решение поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах - для рационального использования энергоресурсов.

Кроме того, мы рассказывали, где в Киеве обустроили 10 мини-скверов для отдыха.

Читайте также, в каких пещерах в Киеве мог "прятаться" сказочный монстр Змей Горыныч.

