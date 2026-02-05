В центре Киева планируют новое экопространство: кто и как может получить 15 тысяч за проект

В Киеве объявили всеукраинский архитектурный конкурс на лучшую концепцию современного экопространства памяти Самойла Кошки на Подоле. Победители получат денежные премии, а прием заявок продолжается только до середины февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного историко-архитектурного заповедника "Стародавній Київ" в Facebook.
Главное:
Тема объявленного конкурса - создание концепции уютного и современного экопространства, посвященного чествованию памяти легендарной личности Украины Самойла Кошки, - с созданием зоны отдыха для горожан и гостей города.
Согласно программе и условиям открытого всеукраинского конкурса, лучшая проектная композиция должна предусматривать:
В целом же конкурсный проект должен предложить высоко эстетическую среду с использованием элементов благоустройства:
При этом материалы должны быть долговечные, антивандальные, желательно - экологические.
Согласно основным сведениям, земельный участок для потенциального экопространства расположен в пределах исторической территории Киева:
С юго-запада он ограничен улицей Покровской, с северной и северо-восточной стороны - внутриквартальным проездом, с юго-восточной стороны - каменной колокольней церкви Николая Доброго.
"Участок проектирования является озелененной территорией с одиночными кустарниками и деревьями и является свободной от застройки. Площадь участка проектирования составляет 0,052 га", - говорится в программе конкурса.
Принять участие во всеукраинском архитектурном конкурсе имеют право:
Речь идет о профессионалах и любителях, архитекторах, ландшафтных дизайнерах, студентах.
Для регистрации нужно заполнить заявление на участие в конкурсе по онлайн-форме регистрации (участие в нем - бесплатное).
"Прием заявок продлится с 03.02.2026 по 17.02.2026", - подчеркнули в ГИАЗ "Стародавній Київ".
При этом прием готовых проектов продлится до 16 марта 2026 года.
Призовой фонд архитектурного конкурса в размере 30 000 гривен предоставляет организатор конкурса - ОО "Україна Інкогніта".
Заказчиком конкурса выступает балансодержатель участка - Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ), а инициатор - ГИАЗ "Стародавній Київ".
Сообщается, что призовой фонд будет распределен так:
При этом одна премия не может быть присуждена двум конкурсным проектам.
