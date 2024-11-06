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У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Середа 06 листопада 2024 10:24
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У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси У різних районах Києва облаштували 10 нових мініскверів (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У різних районах Києва облаштували додаткові зелені зони. В місті з'явилось 10 нових мініскверів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Що таке мінісквери та для чого їх створюють

У КМДА розповіли, що комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували нові зелені зони - мінісквери - у кожному районі столиці.

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Кожен район Києва отримав невеличку зону для відпочинку (фото: kyivcity.gov.ua)

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний уточнив, що в межах осіннього озеленення на цих локаціях:

  • висадили понад 250 дерев, 12 300 кущів і майже 31 000 квітів
  • облаштували 6 500 метрів квадратних газонів

"Мінісквери - це невеликі затишні території зі зручними лавами, пішохідними доріжками та декоративним озелененням. Для їхнього облаштування вибрали локації з урахуванням потреб киян", - зауважив він.

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Один із мініскверів у столиці (фото: kyivcity.gov.ua)

Посадовець додав, що перевагу віддавали місцям поблизу густонаселених житлових комплексів, офісних центрів і закладів освіти.

"У деяких мініскверах передбачені дитячі або спортивні майданчики, а також спеціальні зони для вигулу домашніх улюбленців", - підсумував Возний.

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Вигульно-дресирувальний майданчик для тварин (фото: kyivcity.gov.ua)

Тим часом генеральний директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат пояснив, що мінісквери не лише створюють комфортні місця для відпочинку мешканців, але й сприяють покращенню екологічного стану міста.

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Ще одна локація для відпочинку в Києві (фото: kyivcity.gov.ua)

Де саме в Києві облаштували нові мінісквери

За словами Бахмата, для озеленення мініскверів вибирали стійкі до міських умов рослини, декоративні злаки та багаторічні квіти.

У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси

Деякі з висаджених комунальниками квітів (фото: kyivcity.gov.ua)

"Наголошую, що всі мінісквери облаштовані КП УЗН без залучення додаткових бюджетних коштів", - додав він.

Згідно з даними КМДА, нові мінісквери облаштували за такими адресами:

  • Голосіївський район: проспект Голосіївський, 96
  • Дарницький район: проспект Петра Григоренка, 36-38
  • Деснянський район: проспект Червоної Калини, 10
  • Дніпровський район: вулиця Алматинська, 56-А
  • Оболонський район: площа Тараса Шевченка
  • Печерський район: бульвар Миколи Міхновського, 32
  • Подільський район: вулиця Вишгородська, 45
  • Святошинський район: ріг вулиці Львівської та вулиці Івана Крамського
  • Солом'янський район: ріг проспекту Повітряних Сил та вулиці Преображенської
  • Шевченківський район: вулиця Олени Теліги, 17

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс. Тепер громадяни можуть, зокрема, легко знайти схеми руху такого транспорту й дізнатися про вартість проїзду в ньому.

Читайте також, чому кияни просять збільшити кількість сміттєвих баків у місті.

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