У Києві облаштували 10 нових мініскверів для перепочинку: адреси
У різних районах Києва облаштували додаткові зелені зони. В місті з'явилось 10 нових мініскверів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.
Що таке мінісквери та для чого їх створюють
У КМДА розповіли, що комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували нові зелені зони - мінісквери - у кожному районі столиці.
Кожен район Києва отримав невеличку зону для відпочинку (фото: kyivcity.gov.ua)
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний уточнив, що в межах осіннього озеленення на цих локаціях:
- висадили понад 250 дерев, 12 300 кущів і майже 31 000 квітів
- облаштували 6 500 метрів квадратних газонів
"Мінісквери - це невеликі затишні території зі зручними лавами, пішохідними доріжками та декоративним озелененням. Для їхнього облаштування вибрали локації з урахуванням потреб киян", - зауважив він.
Один із мініскверів у столиці (фото: kyivcity.gov.ua)
Посадовець додав, що перевагу віддавали місцям поблизу густонаселених житлових комплексів, офісних центрів і закладів освіти.
"У деяких мініскверах передбачені дитячі або спортивні майданчики, а також спеціальні зони для вигулу домашніх улюбленців", - підсумував Возний.
Вигульно-дресирувальний майданчик для тварин (фото: kyivcity.gov.ua)
Тим часом генеральний директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат пояснив, що мінісквери не лише створюють комфортні місця для відпочинку мешканців, але й сприяють покращенню екологічного стану міста.
Ще одна локація для відпочинку в Києві (фото: kyivcity.gov.ua)
Де саме в Києві облаштували нові мінісквери
За словами Бахмата, для озеленення мініскверів вибирали стійкі до міських умов рослини, декоративні злаки та багаторічні квіти.
Деякі з висаджених комунальниками квітів (фото: kyivcity.gov.ua)
"Наголошую, що всі мінісквери облаштовані КП УЗН без залучення додаткових бюджетних коштів", - додав він.
Згідно з даними КМДА, нові мінісквери облаштували за такими адресами:
- Голосіївський район: проспект Голосіївський, 96
- Дарницький район: проспект Петра Григоренка, 36-38
- Деснянський район: проспект Червоної Калини, 10
- Дніпровський район: вулиця Алматинська, 56-А
- Оболонський район: площа Тараса Шевченка
- Печерський район: бульвар Миколи Міхновського, 32
- Подільський район: вулиця Вишгородська, 45
- Святошинський район: ріг вулиці Львівської та вулиці Івана Крамського
- Солом'янський район: ріг проспекту Повітряних Сил та вулиці Преображенської
- Шевченківський район: вулиця Олени Теліги, 17
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс. Тепер громадяни можуть, зокрема, легко знайти схеми руху такого транспорту й дізнатися про вартість проїзду в ньому.
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