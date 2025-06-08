Змій Горинич жив у Києві? В яких печерах міг "ховатись" казковий монстр

Казка про Микиту (Кирила) Кожум'яку відома з дитинства багатьом українцям. Однак де саме в Києві міг жити легендарний монстр Змій Горинич - знають не всі.

Докладніше про те, в яких саме печерах міг жити, за переказами, Змій Горинич, розповіли в інтерв'ю РБК-Україна завідувач сектора "Музей Кирилівська церква" Національного заповідника "Софія Київська" Андрій Петренко та старша наукова співробітниця Марина Проніна .

Де саме в Києві міг жити Змій Горинич

У Подільському районі столиці (на вулиці Олени Теліги) розташована одна з найдавніших і найзагадковіших святинь Києва - Кирилівська церква.

Зведена у середині XII століття, вона пережила монгольську навалу, століття занепаду та радянське безбожництво, проте зберегла у собі дух давньої Русі.

Неподалік височить не менш унікальний Свято-Кирилівський чоловічий монастир, який приховує спільні з нею давні таємниці не лише у своїх стінах, але й під землею.

Місцерозташування Кирилівської церкви та монастиря (скриншот: google.com/maps)

Експерти розповіли, що під час реставраційних робіт у ХІХ ст. у вівтарній частині Кирилівської церкви виявили тріщину, в якій були:

фрагменти чоловічих кісток;

шматок чернечого одягу.

"Дослідники вважають, що це мощі когось з місцевих святих - була традиція вкладання їх у стіни храму", - уточнив Петренко.

За його словами, існує переказ, буцімто там - у печерах - жив монах Кирило.

"Можливо його кістки були замуровані у церкві. Під час реставрації їх вилучили й де вони зараз вже невідомо", - визнав фахівець.

Кирилівська церква у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Тим часом Проніна повідомила, що під підлогою церкви зберігається 21 поховання.

Одне з найвідоміших серед них - упокоєння родини Тупталів, з яких походив відомий митрополит Димитрій Ростовський.

Саме він після прийняття у Кирилівському монастирі чернечого постригу впродовж років написав "Житія святих" (корпус творів, яким донині користується Православна Церква).

"Під підлогою цього храму є й інші поховання. Але доступу до них нема, підземелля забетоноване", - додала співробітниця заповідника.

Таємний хід у стіні церкви (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За її словами, те саме і з монастирськими печерами, які простягаються звідти "десь по 5 км у сторони".

"Вони - найдавніші в Києві", - наголосила Проніна.

Згідно з народними переказами, саме у цих печерах міг жити колись легендарний Змій Горинич.

"Ходили легенди, що щороку Змій вимагав від киян молодика чи молодицю. Одного разу прийшла черга до доньки князя й кияни пішли просити допомогу до Кирила Кожум'яки, який жив неподалік на Подолі", - розповіла фахівець.

Вона нагадала, що Кожум’яка був дуже сильний, тому здолав Горинича.

"Той згинув, але перед тим голосно застогнав. Тому й одна з найдавніших річок Київської області отримала назву Стугна", - підсумувала науковець.