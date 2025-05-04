Окраса парків і скверів? Яка рослина може стати новим символом Києва
Кліматичні зміни й температурні стрибки суттєво впливають на рослини, адже вони "не знають, як поводитись". У столичному ботанічному саду рекомендують навіть висаджувати в місті такі дерева, які раніше в Києві не росли.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, кандидат біологічних наук Микола Шумик.
Яку рослину пропонують використовувати для озеленення Києва
За словами експерта, температурні стрибки дуже відбиваються на рослинах - вони "не знають, як поводитись".
"Природні види ще більш-менш адаптуються, а культурним дуже важко. Їх треба постійно поливати, доглядати. Йде велика конкуренція з бур'янами", - поділився Шумик.
Він розповів, що зміни клімату відслідковують, зокрема, по атлаському або ліванському кедру.
"Раніше я його бачив в Анкарі та Криму, а зараз він почав рости у Києві. Ми навіть рекомендуємо вже потроху використовувати кедр для озеленення столиці", - наголосив науковець.
На його думку, при потеплінні клімату ці дерева можуть стати однією з головних окрас у столичних парках і скверах.
Микола Шумик біля 12-річного кедру в ботанічному саду (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Чи може кедр стати новим символом Києва
На запитання, чи може кедр стати новим символом Києва (замість каштана), заступник директора Національного ботанічного саду зауважив: правильно називати це дерево "гіркокаштан".
"Це - середземноморська рослина. Їй теж стане краще при подальшому потеплінні. Хіба може трохи не вистачати вологи. Втім, він ще багато чого витримає", - розповів науковець.
Він додав, що важко буде, скоріше "нашим аборигенним видам" (сосні, грабу чи ялині).
Шумик визнав, що гіркокаштан вразливий "до каштанової мінуючої молі - тому він починає рудіти влітку". Водночас зараз, за його словами, вже "цієї молі набагато менше".
"Гіркокаштан пишно і красиво квітує. Думаю, не варто його чимось замінювати. Тому символ Києва ми не втратимо. Але це не означає, що кедр не може стати ще одним символом", - підсумував Шумик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що березень 2025 року став для Києва найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.
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