Окраса парків і скверів? Яка рослина може стати новим символом Києва

Кліматичні зміни й температурні стрибки суттєво впливають на рослини, адже вони "не знають, як поводитись". У столичному ботанічному саду рекомендують навіть висаджувати в місті такі дерева, які раніше в Києві не росли.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, кандидат біологічних наук Микола Шумик .

Яку рослину пропонують використовувати для озеленення Києва

За словами експерта, температурні стрибки дуже відбиваються на рослинах - вони "не знають, як поводитись".

"Природні види ще більш-менш адаптуються, а культурним дуже важко. Їх треба постійно поливати, доглядати. Йде велика конкуренція з бур'янами", - поділився Шумик.

Він розповів, що зміни клімату відслідковують, зокрема, по атлаському або ліванському кедру.

"Раніше я його бачив в Анкарі та Криму, а зараз він почав рости у Києві. Ми навіть рекомендуємо вже потроху використовувати кедр для озеленення столиці", - наголосив науковець.

На його думку, при потеплінні клімату ці дерева можуть стати однією з головних окрас у столичних парках і скверах.

Микола Шумик біля 12-річного кедру в ботанічному саду (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи може кедр стати новим символом Києва

На запитання, чи може кедр стати новим символом Києва (замість каштана), заступник директора Національного ботанічного саду зауважив: правильно називати це дерево "гіркокаштан".

"Це - середземноморська рослина. Їй теж стане краще при подальшому потеплінні. Хіба може трохи не вистачати вологи. Втім, він ще багато чого витримає", - розповів науковець.

Він додав, що важко буде, скоріше "нашим аборигенним видам" (сосні, грабу чи ялині).

Шумик визнав, що гіркокаштан вразливий "до каштанової мінуючої молі - тому він починає рудіти влітку". Водночас зараз, за його словами, вже "цієї молі набагато менше".

"Гіркокаштан пишно і красиво квітує. Думаю, не варто його чимось замінювати. Тому символ Києва ми не втратимо. Але це не означає, що кедр не може стати ще одним символом", - підсумував Шумик.