У центрі Києва перенесли ключову зупинку транспорту: куди й навіщо (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на одній зі станцій метро в Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів, який може тривати орієнтовно до кінця 2025 року.

Тим часом на проспекті Європейського Союзу перекрили рух транспорту через будівництво метро на Виноградар. Очікується, що зміни для транспорту та пішоходів будуть діяти до квітня 2026 року.

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