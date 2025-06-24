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У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовго

Вівторок 24 червня 2025 14:22
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У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовго На одній зі станцій столичного метро запланували капремонт ескалаторів (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Із завтрашнього дня - середи, 25 червня - на одній зі станцій метро в Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

На якій станції метро ремонтуватимуть ескалатори та як довго

Згідно з інформацією комунального підприємства, плановий капітальний ремонт ескалаторів розпочнеться завтра на стації метро "Палац "Україна".

Вона розташована на Оболонсько-Теремківській - так званій "синій" - лінії, між станціями "Олімпійська" та "Либідська".

У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовгоСхема київського метрополітену (карта: commons.wikimedia.org/Sameboat)

Наголошується, що роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.

Коли востаннє ремонтували ескалатори на цій станції

Громадянам розповіли, що капітальні роботи на ескалаторах проходять відповідно до регламенту:

  • або кожні 10-12 років;
  • або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

"Роботи на цій станції востаннє проходили навесні 2014 року", - уточнили у КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та якісної роботи обладнання, оскільки передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих.

Як відбувається капремонт ескалаторів у метро Києва

У прес-службі столичного метрополітену розповіли, що в межах капітального ремонту ескалаторів повністю демонтують їхні основні елементи:

  • сходове полотно;
  • поручні;
  • редуктор;
  • тягові ланцюги;
  • інші деталі.

У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовгоДеякі зі складових частин ескалатора (фото: facebook.com/kyivmetro)

Деталі, які можна перевезти, працівники оглядають, діагностують і ремонтують під час робіт у спеціалізованій майстерні.

У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовгоДеякі деталі та елементи - менші за інші (фото: facebook.com/kyivmetro)

Тим часом усі інші - великогабаритні елементи - ремонтують безпосередньо в машинному залі станції (де проходить капремонт).

"Ці надважливі роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро", - уточнили у прес-службі підземки.

Наголошується, що одним із ключових етапів ремонту є діагностика - коли всі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам.

У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовгоНа ступінь зношеності перевіряють всі елементи ескалатора (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, - обов'язково замінюють", - пояснили українцям.

Елементарні правила поведінки на ескалаторах

Насамкінець у київському метрополітені нагадали, що "такий потужний механізм як ескалатор, можуть вивести з ладу зовсім прості речі".

"Наприклад: подоли довгого одягу, шнурівки, монети, підбори та пакети. Тож закликаємо пасажирів бережно ставитися до особистих речей та обладнання", - додали у комунальному підприємстві.

Крім того, громадян закликали не забувати про необхідність дотримуватись елементарних правил поведінки:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках;
  • слідкувати за довгим одягом й особистими речами - щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
  • сумки та пакети тримати при собі - щоб уникнути травм або пошкодження речей.

У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовго
У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовгоПублікація КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.

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