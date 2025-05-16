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У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталось

П'ятниця 16 травня 2025 13:46
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У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталось У центрі Києва чергує озброєний поліцейський патруль (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що у центрі столиці виставлені правоохоронці. Йдеться про Патрульну поліцію зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

Де саме та чому чергує озброєна поліція

За словами Ткаченка, відсьогодні (16 травня) з самого ранку Патрульна поліція Києва зі зброєю виставлена на Майдані Незалежності.

Він зауважив, що йдеться про "захист пам'яті та збереження поваги" - охорону Народного Меморіалу Пам'яті.

"Перше, що ми робимо оперативно", - уточнив посадовець і додав до свого допису відповідне фото.

У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталосьПравоохоронці на Майдані в Києві (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Очільник КМВА наголосив, що це - виключно функція забезпечення громадського порядку.

"Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус. Про подальші кроки повідомлятиму", - підсумував він.

У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталосьПублікація Ткаченка (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Нагадаємо, вчора, 15 травня, у центрі Києва жінка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв - розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі. Після цього її доставили до відділення поліції.

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