У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталось

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що у центрі столиці виставлені правоохоронці. Йдеться про Патрульну поліцію зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

"Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус. Про подальші кроки повідомлятиму", - підсумував він.

Очільник КМВА наголосив, що це - виключно функція забезпечення громадського порядку.

Правоохоронці на Майдані в Києві (фото: facebook.com/timurtkachenko)

"Перше, що ми робимо оперативно", - уточнив посадовець і додав до свого допису відповідне фото.

Він зауважив, що йдеться про "захист пам'яті та збереження поваги" - охорону Народного Меморіалу Пам'яті.

За словами Ткаченка, відсьогодні (16 травня) з самого ранку Патрульна поліція Києва зі зброєю виставлена на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, вчора, 15 травня, у центрі Києва жінка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв - розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі. Після цього її доставили до відділення поліції.

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