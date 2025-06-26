В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на одной из станций метро в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов, который может продлиться ориентировочно до конца 2025 года.

Тем временем на проспекте Европейского Союза перекрыли движение транспорта из-за строительства метро на Виноградарь. Ожидается, что изменения для транспорта и пешеходов будут действовать до апреля 2026 года.

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