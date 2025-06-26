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В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)

Остановку транспорта на Майдане Независимости перенесли (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В центре Киева - на Майдане Независимости - изменили месторасположение остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.

Куда именно перенесли остановку транспорта на Майдане

Согласно информации коммунального предприятия, размещение остановки общественного транспорта на Майдане Независимости было "скорректировано".

Теперь она расположена перед поворотом:

  • с улицы Крещатик;
  • на улицу Архитектора Городецкого.

Новая остановка транспорта на Майдане Независимости (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Почему остановку перенесли и как курсирует транспорт

Гражданам объяснили, что решение о переносе остановки было принято:

  • в связи с символичностью пространства, где расположен народный мемориал;
  • для удобства пассажиров.

Отмечается, что это изменение не повлияло на схемы движения пассажирского транспорта - он курсирует в обычном режиме.

"Просим пассажиров учитывать обновленное расположение остановки во время передвижения по городу", - подытожили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на одной из станций метро в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов, который может продлиться ориентировочно до конца 2025 года.

Тем временем на проспекте Европейского Союза перекрыли движение транспорта из-за строительства метро на Виноградарь. Ожидается, что изменения для транспорта и пешеходов будут действовать до апреля 2026 года.

Читайте также, когда в Киеве начали ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта и в чем причина.

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