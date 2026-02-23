У центрі Києва перекриють дороги і закриють метро: що зміниться 24 лютого
У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України та КМДА.
У центрі столиці тимчасово перекриють рух
За даними УДО, обмеження пов’язані з проведенням державних заходів за участю іноземних гостей. Відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.
Обмеження діятимуть у центральній частині міста протягом дня.
Станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово закриється
У КМДА повідомили, що з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.
Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.
Які маршрути громадського транспорту змінять
Через заходи частина наземного транспорту курсуватиме зі змінами:
- автобус №6ТР - від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (№6АР);
- автобус №62 - від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" (№62А);
- автобуси №110 та №111 - змінять маршрут через Поділ, курсуватимуть під номерами 110А та 111А;
- автобус №114 - також курсуватиме зміненим маршрутом (№114А).
Тимчасові зміни пов’язані з відзначенням на державному рівні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
