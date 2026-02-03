Україна в пріорітеті: Радбез ООН проведе засідання в день четвертої річниці вторгнення РФ

Рада Безпеки ООН проведе 24 лютого засідання до четвертої річниці повномасштабної вторгнення РФ в Україну. На зустрічі будуть обговорюватися наслідки війни.

Про це заявив глава Радбезу і в.о. постпреда Британії при ООН Джеймс Каріукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Під час пресбрифінгу, який був присвячений головуванню Великої Британії, посадовець анонсував, що питання України були одним з пріоритетів.

"Наші пріоритети стосуватимуться трьох конфліктів, які становлять найсерйозніші загрози міжнародному миру та безпеці на трьох континентах. Це Україна, Судан та Газа", - сказав він.

Також Каріукі додав, що Британія підтримує президентів України та США Володимира Зеленського в Дональда Трампа у прагненні досягти справедливого миру для України. Водночас він зазначив, що РФ продовжує блокувати мирний процес.

"Ми підтримуємо США, наших європейських партнерів, Україну в цьому. І важливо, щоб усі, незалежно від їхніх відносин з Росією, тиснули на неї, аби вона приєдналася до зусиль щодо миру. Україна показала, що вона є стороною миру, тоді як Росія продовжує блокувати прогрес і тероризувати Україну та її народ", - підкреслив голова Радбезу.

Водночас він засудив атаки РФ по енергетичній у Києві та в інших містах, підкресливши, що такі удари занурюють українців в холодні умови і позбавляють життєвих потреб прямо посеред зими. Каріукі підкреслив, що у цей же час глава Кремля Володимир Путін затягує серйозні переговори про мир.

Також голова Радбезу ООН додав, що Британія віддана прискоренню підтримки України та максимальному економічному диску на РФ, щоб Москва сіла за стіл переговорів вже ніколи б не змогла здійснити вторгнення. За його словами, Лондон продовжить допомогу у пошуках миру, щоб РФ більше не змогла вторгнутися.

На тлі цього він сказав про намір провести Радбез ООН щодо України 24 лютого, коли буде четверта річниця вторгнення РФ.

"На п’ятому році цієї руйнівної війни ми знову підтвердимо нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності України та важливості досягнення справедливого й тривалого миру", - заявив Каріукі.

Під кінець він підкреслив, що Британія продовжить надавати Україні економічну, фінансову та військову підтримку, яка необхідна для самооборони.

"Потрібен справедливий мир, який влаштовує українців, і потрібні серйозні гарантії безпеки, щоб Росія більше не могла нападати на Україну чи її сусідів", - додав він, відповідаючи на запитання журналістів.