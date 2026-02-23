ua en ru
В центре Киева перекроют дороги и закроют метро: что изменится 24 февраля

Киев, Понедельник 23 февраля 2026 18:00
В центре Киева перекроют дороги и закроют метро: что изменится 24 февраля Фото: в центре Киева перекроют дороги и закроют метро (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины и КГГА.

В центре столицы временно перекроют движение в центре столицы

По данным УГО, ограничения связаны с проведением государственных мероприятий с участием иностранных гостей. В соответствии с законодательством, главам иностранных государств, правительств и международных организаций во время официальных визитов обеспечивается государственная охрана.

Ограничения будут действовать в центральной части города в течение дня.

Станция метро "Майдан Независимости" временно закроется

В КГГА сообщили, что с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Независимости" не будет работать на вход и выход для пассажиров.

В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.

Какие маршруты общественного транспорта изменят

Из-за мероприятий часть наземного транспорта будет курсировать с изменениями:

  • автобус №6ТР - от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (№6АР);
  • автобус №62 - от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" (№62А);
  • автобусы №110 и №111 - изменят маршрут через Подол, будут курсировать под номерами 110А и 111А;
  • автобус №114 - также будет курсировать по измененному маршруту (№114А).

Временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фото: в Киеве изменят движение транспорта 24 февраля (kyivcity.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля заседание к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. На встрече планируют обсуждать последствия войны.

