В центре Киева перекроют дороги и закроют метро: что изменится 24 февраля
Во вторник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины и КГГА.
В центре столицы временно перекроют движение в центре столицы
По данным УГО, ограничения связаны с проведением государственных мероприятий с участием иностранных гостей. В соответствии с законодательством, главам иностранных государств, правительств и международных организаций во время официальных визитов обеспечивается государственная охрана.
Ограничения будут действовать в центральной части города в течение дня.
Станция метро "Майдан Независимости" временно закроется
В КГГА сообщили, что с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Независимости" не будет работать на вход и выход для пассажиров.
В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.
Какие маршруты общественного транспорта изменят
Из-за мероприятий часть наземного транспорта будет курсировать с изменениями:
- автобус №6ТР - от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (№6АР);
- автобус №62 - от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" (№62А);
- автобусы №110 и №111 - изменят маршрут через Подол, будут курсировать под номерами 110А и 111А;
- автобус №114 - также будет курсировать по измененному маршруту (№114А).
Временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля заседание к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. На встрече планируют обсуждать последствия войны.