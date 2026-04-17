У центрі Києва обмежують рух пішоходів: де саме та як довго доведеться змінювати маршрут

Мешканців і гостей столиці попередили про важливу зміну - ремонт в одному з популярних підземних пішоходів у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та як надовго обмежують рух пішоходів

У КМДА розповіли, посилаючись на дані КК "Київавтодор", що рух пішоходів частково обмежуватимуть підземним переходом у Шевченківському районі міста.

Йдеться про перехрестя вулиць:

Хрещатик;

Прорізна.

Перехрестя Хрещатика та Прорізної у Києві (карта: google.com/maps)

Повідомляється, що зміни для мешканців і гостей столиці заплановані у період:

з суботи, 18 квітня;

до п'ятниці, 24 квітня.

Уточнюється, що в цей час працівники ШЕУ (Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них) Шевченківського району проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що Прорізна вулиця у Шевченківському районі столиці належить до місцевості під назвою Старий Київ.

Вона пролягає від Хрещатика й вгору - до Володимирської вулиці.

Прилучаються до неї вулиці Євгена Чикаленка, Бориса Грінченка та Паторжинського.

При цьому історично - за часів Київської Русі - на місці вулиці проходив оборонний вал (від Золотих воріт і до нинішніх Хрещатика та Майдану Незалежності).