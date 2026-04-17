У центрі Києва обмежують рух пішоходів: де саме та як довго доведеться змінювати маршрут
Мешканців і гостей столиці попередили про важливу зміну - ремонт в одному з популярних підземних пішоходів у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме та як надовго обмежують рух пішоходів
У КМДА розповіли, посилаючись на дані КК "Київавтодор", що рух пішоходів частково обмежуватимуть підземним переходом у Шевченківському районі міста.
Йдеться про перехрестя вулиць:
- Хрещатик;
- Прорізна.
Перехрестя Хрещатика та Прорізної у Києві (карта: google.com/maps)
Повідомляється, що зміни для мешканців і гостей столиці заплановані у період:
- з суботи, 18 квітня;
- до п'ятниці, 24 квітня.
Уточнюється, що в цей час працівники ШЕУ (Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них) Шевченківського району проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що Прорізна вулиця у Шевченківському районі столиці належить до місцевості під назвою Старий Київ.
Вона пролягає від Хрещатика й вгору - до Володимирської вулиці.
Прилучаються до неї вулиці Євгена Чикаленка, Бориса Грінченка та Паторжинського.
При цьому історично - за часів Київської Русі - на місці вулиці проходив оборонний вал (від Золотих воріт і до нинішніх Хрещатика та Майдану Незалежності).
