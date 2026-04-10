Частина Києва залишиться без гарячої води на два тижні: де саме і коли буде відключення
Мешканців одразу п'ятьох житлових масивів на лівому березі Києва попередили про тимчасову відсутність гарячого водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у Facebook.
Де саме в Києві не буде гарячої води
У Дніпровській районній держадміністрації розповіли (посилаючись на КП "Київтеплоенерго"), що наступного тижня на лівому березі столиці стартують гідравлічні випробування теплових мереж.
У зв'язку з цим гаряча вода буде тимчасово відсутня по зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та районної котельні (РК) "Воскресенка" на житлових масивах:
- "Райдужний";
- "Кибальчича";
- "Воскресенка";
- "Північно-Броварський";
- "Куликове поле".
Коли гаряча вода зникне та з'явиться знову
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що випробування теплових мереж на гідравлічну щільність підвищеним тиском будуть проводити з метою належної підготовки їх до опалювального сезону 2026-2027 рр.
За інформацією КП "Київтеплоенерго", гідравлічні випробування теплових мереж триватимуть впродовж двох тижнів:
- з 8:00 (зранку) 15 квітня 2026 року;
- до 24:00 (вночі) 29 квітня 2026 року.
Варто зазначити, що КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом та гарячою водою майже весь Київ.
До складу комунального підприємства входять:
- дві найбільші в Україні теплоелектроцентралі - ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6;
- чотири теплопостачальні станції - СТ-1 та СТ-2, "Біличі" та "Позняки";
- сорок дві районні котельні;
- розгалужений конгломерат магістральних і розподільчих тепломереж протяжністю 2,7 тис. км;
- єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія".
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ще наприкінці лютого повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону, опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.
Тим часом Кабінет міністрів оцінив підготовку до нового опалювального сезону в Україні у 278 млрд гривень.
