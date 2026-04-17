В центре Киева ограничивают движение пешеходов: где именно и как долго придется менять маршрут
Жителей и гостей столицы предупредили о важном изменении - ремонте в одном из популярных подземных пешеходов в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и как надолго ограничивают движение пешеходов
В КГГА рассказали, ссылаясь на данные КК "Киевавтодор", что движение пешеходов частично будут ограничивать подземным переходом в Шевченковском районе города.
Речь идет о перекрестке улиц:
- Крещатик;
- Прорезная.
Перекресток Крещатика и Прорезной в Киеве (карта: google.com/maps)
Сообщается, что изменения для жителей и гостей столицы запланированы в период:
- с субботы, 18 апреля;
- до пятницы, 24 апреля.
Уточняется, что в это время работники ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них) Шевченковского района будут проводить текущий ремонт подземного пешеходного перехода.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что Прорезная улица в Шевченковском районе столицы относится к местности под названием Старый Киев.
Она пролегает от Крещатика и вверх - до Владимирской улицы.
Примыкают к ней улицы Евгения Чикаленко, Бориса Гринченко и Паторжинского.
При этом исторически - во времена Киевской Руси - на месте улицы проходил оборонительный вал (от Золотых ворот и до нынешних Крещатика и Майдана Независимости).
