У центрі Харкова пролунав вибух: перші подробиці

Обстріли Харкова

Харків регулярно зазнає російських обстрілів - місто атакують ракетами, авіаційними бомбами типу КАБ та ударними дронами.

Так, у ніч на 13 жовтня Харків перебував під атакою російських ударних дронів. Про можливі наслідки обстрілу наразі офіційно не повідомляли.

Перед тим ворожі безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Крім того, російські війська нещодавно зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.

Як повідомив Терехов, це стало серйозним ударом по потужностях компанії, і враховуючи регулярність атак, прийдешня зима може стати для міста найскладнішою за весь період війни.