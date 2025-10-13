UA

У центрі Харкова пролунав вибух: перші подробиці

Фото ілюстративне: у центрі Харкова пролунав вибух: перші подробиці (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Зранку у понеділок, 13 жовтня, у Харкові стався вибух у центральній частині одного з районів міста. У житлових будинках вибило вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, вибух пролунав у центральній частині Київського району, у зоні житлової забудови.

"У будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються", - зазначив Терехов.

Обстріли Харкова

Харків регулярно зазнає російських обстрілів - місто атакують ракетами, авіаційними бомбами типу КАБ та ударними дронами.

Так, у ніч на 13 жовтня Харків перебував під атакою російських ударних дронів. Про можливі наслідки обстрілу наразі офіційно не повідомляли.

Перед тим ворожі безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Крім того, російські війська нещодавно зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.

Як повідомив Терехов, це стало серйозним ударом по потужностях компанії, і враховуючи регулярність атак, прийдешня зима може стати для міста найскладнішою за весь період війни.

