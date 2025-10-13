В центре Харькова прогремел взрыв: первые подробности

Обстрелы Харькова

Харьков регулярно подвергается российским обстрелам - город атакуют ракетами, авиационными бомбами типа КАБ и ударными дронами.

Так, в ночь на 13 октября Харьков находился под атакой российских ударных дронов. О возможных последствиях обстрела пока официально не сообщали.

Перед тем вражеские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, российские войска недавно разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Как сообщил Терехов, это стало серьезным ударом по мощностям компании, и учитывая регулярность атак, грядущая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.