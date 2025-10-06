Харків готується до найважчої зими. РФ зруйнувала дві підстанції, - мер
Протягом останніх днів російська армія знищила дві трансформаторні підстанції, які живили Харків.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер міста Ігор Терехов.
"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - повідомив Терехов.
За його словами, ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, а вже зараз - близько 3,5 тисяч. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова
Він зауважив, що наразі є можливості міста, "Обленерго" та загальної енергосистеми країни для цього, однак вони обмежені.
"Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - заявив він.
Повітряні атаки РФ
Цієї ночі російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під основним ударом був Харків, там пошкоджені приватні будинки, кількох людей ушпиталено з гострою реакцією на стрес.
Також вчора росіяни запустили "Шахеди" по місту, місцеві заявляли про понад 10 вибухів у Харкові.
А ось в ніч на 1 жовтня росіяни атакували Харків і область ракетами та керованими авіабомбами. В результаті обстрілу горіли торгові павільйони, були руйнування і постраждали люди.