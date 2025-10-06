Харків готується до найважчої зими. РФ зруйнувала дві підстанції, - мер

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - повідомив Терехов.

За його словами, ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, а вже зараз - близько 3,5 тисяч. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова

Він зауважив, що наразі є можливості міста, "Обленерго" та загальної енергосистеми країни для цього, однак вони обмежені.

"Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - заявив він.

Повітряні атаки РФ

Цієї ночі російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під основним ударом був Харків, там пошкоджені приватні будинки, кількох людей ушпиталено з гострою реакцією на стрес.

Також вчора росіяни запустили "Шахеди" по місту, місцеві заявляли про понад 10 вибухів у Харкові.