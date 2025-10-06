ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Харків готується до найважчої зими. РФ зруйнувала дві підстанції, - мер

Харків, Понеділок 06 жовтня 2025 15:50
UA EN RU
Харків готується до найважчої зими. РФ зруйнувала дві підстанції, - мер Фото: Ігор Терехов (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом останніх днів російська армія знищила дві трансформаторні підстанції, які живили Харків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - повідомив Терехов.

За його словами, ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, а вже зараз - близько 3,5 тисяч. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова

Він зауважив, що наразі є можливості міста, "Обленерго" та загальної енергосистеми країни для цього, однак вони обмежені.

"Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - заявив він.

Повітряні атаки РФ

Цієї ночі російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під основним ударом був Харків, там пошкоджені приватні будинки, кількох людей ушпиталено з гострою реакцією на стрес.

Також вчора росіяни запустили "Шахеди" по місту, місцеві заявляли про понад 10 вибухів у Харкові.

А ось в ніч на 1 жовтня росіяни атакували Харків і область ракетами та керованими авіабомбами. В результаті обстрілу горіли торгові павільйони, були руйнування і постраждали люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Електроенергія
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії