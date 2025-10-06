Масований наліт дронів знеструмив один з районів Харкова: що відомо

В ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова. Без світла залишились понад 20 тисяч харків'ян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та пресслужбу "Харківобленерго".

За даними Синєгубова, тимчасово без електропостачання 21 881 абонент у Харкові.

Також у селищі Високий Харківського району електропостачання відновлено в повному обсязі.

У "Харківобленерго" уточнили, що атака спричинила серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що як тільки ситуація дозволила, енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

Також там закликали всіх городян, хто опинився без світла, поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.