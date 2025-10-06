ua en ru
Масований наліт дронів знеструмив один з районів Харкова: що відомо

Харків, Понеділок 06 жовтня 2025 09:52
Масований наліт дронів знеструмив один з районів Харкова: що відомо Фото ілюстративне: один із районів Харкова залишився без світла через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова. Без світла залишились понад 20 тисяч харків'ян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та пресслужбу "Харківобленерго".

За даними Синєгубова, тимчасово без електропостачання 21 881 абонент у Харкові.

Також у селищі Високий Харківського району електропостачання відновлено в повному обсязі.

У "Харківобленерго" уточнили, що атака спричинила серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що як тільки ситуація дозволила, енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

Також там закликали всіх городян, хто опинився без світла, поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, атака на Харків розпочалася увечері 5 жовтня близько 23:00 і тривала близько години. Тоді місто зазнало масованого удару російських безпілотників.

Вибухи пролунали у кількох районах Харкова, спричинивши масштабні руйнування.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі, а також зафіксовано постраждалих серед цивільних.

У Новобаварському районі спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Шевченківському районі згорів легковий автомобіль.

У пресслужбі ДСНС показали наслідки удару по Харкову.

А за даними Повітряних сил, вночі армія РФ запустила по території України 116 безпілотників різних типів.

Харків Електроенергія Війна в Україні
