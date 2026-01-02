У центрі Харкова - приліт по багатоповерхівці: є значні руйнування, багато поранених

Сьогодні, 2 січня, росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Попередньо, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
"Ворог здійснив удар по середмістю Харкова. Наслідки уточнюються", - зазначив харківський мер.
Згодом він додав, що ворожий удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Згідно з попередньою інформацією є постраждалі та значні руйнування.
Синєгубов повідомив, що, попередньо, внаслідок удару росіян по Харкову постраждала одна людина. Він зауважив, що на місце події прямують усі екстрені служби, наслідки встановлюються.
Ігор Терехов згодом заявив, що станом на зараз налічується 12 постраждалих осіб внаслідок ворожого обстрілу.
Нагадаємо, в четвер, 1 січня, у Харкові пролунали вибухи внаслідок удару окупантами керованою авіабомбою по передмістю. Внаслідок удару є постраждалий.
Раніше, 26 грудня, росіяни вдарили керованими авіабомбами одну з головних доріг Харкова. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще троє зазнали вибухових поранень.
Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоквартирних і приватних будинках, розташованих поблизу. Також загорілися кілька автомобілів.
За словами Синєгубова, в районі прильоту розташована лише цивільна житлова забудова і заклад освіти, водночас немає жодних військових об’єктів.
Зокрема, зранку 24 грудня у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіаційна бомба.
Крім того, Росія 24 грудня завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, внаслідок чого впала напруга в енергосистемі міста.
Також Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. За словами мера міста, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку.