У центрі Харкова - приліт по багатоповерхівці: є значні руйнування, багато поранених

"Ворог здійснив удар по середмістю Харкова. Наслідки уточнюються", - зазначив харківський мер.

Згодом він додав, що ворожий удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Згідно з попередньою інформацією є постраждалі та значні руйнування.

Синєгубов повідомив, що, попередньо, внаслідок удару росіян по Харкову постраждала одна людина. Він зауважив, що на місце події прямують усі екстрені служби, наслідки встановлюються.

Ігор Терехов згодом заявив, що станом на зараз налічується 12 постраждалих осіб внаслідок ворожого обстрілу.