В центре Харькова - прилет по многоэтажке: есть значительные разрушения, много раненых

Удары россиян по Харькову

Напомним, в четверг, 1 января, в Харькове прогремели взрывы в результате удара оккупантами управляемой авиабомбой по пригороду. В результате удара есть пострадавший.

Ранее, 26 декабря, россияне ударили управляемыми авиабомбами одну из главных дорог Харькова. В результате вражеского удара погибли два человека, еще трое получили взрывные ранения.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в многоквартирных и частных домах, расположенных поблизости. Также загорелись несколько автомобилей.

По словам Синегубова, в районе прилета расположена только гражданская жилая застройка и учебное заведение, при этом нет никаких военных объектов.

В частности, утром 24 декабря в Харькове было слышно несколько взрывов. В направлении города летела вражеская ракета или авиационная бомба.

Кроме того, Россия 24 декабря нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в результате чего упало напряжение в энергосистеме города.

Также Терехов сообщал о попадании вражеского дрона типа "Молния" в Слободском районе Харькова. По словам мэра города, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме.