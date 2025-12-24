У Харкові пролунали вибухи

У середу зранку, 24 грудня, у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіабомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові було чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні о 05:38.

За кілька хвилин до цього військові написали, що в напрямку міста летить швидкісна ціль. Потім зафіксували ще одну, після чого було чути ще кілька вибухів.

Що саме летіло - крилата ракета, балістика чи авіабомба - не уточнюється. Відомо лише те, що близько години до цього ворог запускав на область КАБи.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.