У центрі Харкова - приліт по багатоповерхівці: є значні руйнування, багато поранених

Ілюстративне фото: у Харкові був приліт по багатоповерховому будинку (facebook.com DSNSKyiv)

Сьогодні, 2 січня, росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.