В центре Харькова - прилет по многоэтажке: есть значительные разрушения, много раненых
Сегодня, 2 января, россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Предварительно, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
"Враг совершил удар по центру города Харькова. Последствия уточняются", - отметил харьковский мэр.
Впоследствии он добавил, что вражеский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Согласно предварительной информации есть пострадавшие и значительные разрушения.
Синегубов сообщил, что, предварительно, в результате удара россиян по Харькову пострадал один человек. Он отметил, что на место происшествия направляются все экстренные службы, последствия устанавливаются.
Игорь Терехов впоследствии заявил, что по состоянию на сейчас насчитывается 12 пострадавших в результате вражеского обстрела.
Удары россиян по Харькову
Напомним, в четверг, 1 января, в Харькове прогремели взрывы в результате удара оккупантами управляемой авиабомбой по пригороду. В результате удара есть пострадавший.
Ранее, 26 декабря, россияне ударили управляемыми авиабомбами одну из главных дорог Харькова. В результате вражеского удара погибли два человека, еще трое получили взрывные ранения.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в многоквартирных и частных домах, расположенных поблизости. Также загорелись несколько автомобилей.
По словам Синегубова, в районе прилета расположена только гражданская жилая застройка и учебное заведение, при этом нет никаких военных объектов.
В частности, утром 24 декабря в Харькове было слышно несколько взрывов. В направлении города летела вражеская ракета или авиационная бомба.
Кроме того, Россия 24 декабря нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в результате чего упало напряжение в энергосистеме города.
Также Терехов сообщал о попадании вражеского дрона типа "Молния" в Слободском районе Харькова. По словам мэра города, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме.