В центре Харькова - прилет по многоэтажке: есть значительные разрушения, много раненых

Иллюстративное фото: в Харькове был прилет по многоэтажному дому (facebook.com DSNSKyiv)

Сегодня, 2 января, россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.