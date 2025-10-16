У центрі Харкова бойовий дрон влучив біля багатоповерхівки: перші деталі

Обстріли Харкова

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює Харків із різних видів озброєння - ракет, керованих авіабомб і дронів-камікадзе. Місто постійно перебуває під прицілом ворога, який атакує як житлові квартали, так і об’єкти інфраструктури.

Так, за минулу ніч російські війська завдали по Харківській області комбінованого удару, випустивши 12 ракет і 56 дронів-камікадзе. Під вогнем опинилися енергетична та газонафтова інфраструктура регіону.

Також повідомлялось, що у Харкові окупанти вдарили по гуртожитку у Київському районі міста, де жили в тому числі переселенці з Куп'янська.

Внаслідок вибуху обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено вікна, дах та частину конструкцій будівлі.

Ще раніше російські безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.