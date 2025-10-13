Ворог вдарив дроном по гуртожитку у Харкові, де жили переселенці з Куп'янська
У Харкові російські війська вдарили по гуртожитку у Київському районі міста, де жили в тому числі переселенці з Куп'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як розповів Терехов, вибух у місті спричинив дрон, запущений з території Російської Федерації. За його словами, зараз встановлюється тип безпілотника.
Удар припав по гуртожитку, де мешкають люди, зокрема вимушені переселенці з Куп'янська Харківської області.
Внаслідок вибуху обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено вікна, дах та частину конструкцій будівлі.
Синєгубов додав, що також пошкоджено два цивільні автомобілі.
На місці працюють підрозділи ДСНС.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, у Харкові стався вибух у центральній частині одного з районів міста у зоні житлової забудови. Після цього місцева влада повідомила, що причини вибуху встановлюються.
Сьогодні вночі Харків також перебував під атакою російських ударних дронів.
Перед тим ворожі безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.
Крім того, російські війська нещодавно зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.