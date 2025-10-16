За ніч ворог випустив 12 ракет і 56 "Шахедів": глава Харківської ОВА розповів про наслідки
За минулу ніч російські війська завдали по Харківській області комбінованого удару, випустивши 12 ракет і 56 дронів-камікадзе. Під вогнем опинилися енергетична та газонафтова інфраструктура регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Олега Синєгубова.
В ефірі телемарафону Синєгубов розповів, що за останню добу область зазнала масованого комбінованого обстрілу, який розпочався біля 23.00 і тривав до ранку.
Останній удар, за його словами, стався о 7.30 - кількома ракетами і "Шахедами" по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання.
По області застосовано аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи.
Всього, як зазначив глава ОВА, вночі ворог завдав по енергетичній системі та газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів дронів.
"Ворог застосовував тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків - підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб", - пояснив він.
Синєгубов додав, що зараз мобілізовано всі служби, створено відповідні штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.
"Наше завдання - стабілізувати систему, щоб ці удари не вплинули на проходження опалювального сезону", - підсумував він.
Нічний обстріл України 16 жовтня
У ніч проти 16 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Повітряну тривогу оголошували по всій країні через загрозу ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал".
За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 300 дронів і близько 40 ракет, використовуючи тактику подвійних ударів. Під обстрілами опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі в кількох областях.
Повітряні сили повідомили, що сили ППО змогли збити або придушити більшість ворожих цілей.
Найбільше постраждали Вінницька, Сумська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області. У Ніжині пошкоджено будівлю пошти, є поранений, а на Харківщині удари прийшлися по критичних об’єктах і підрозділу ДСНС.