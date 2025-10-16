За ніч ворог випустив 12 ракет і 56 "Шахедів": глава Харківської ОВА розповів про наслідки

За минулу ніч російські війська завдали по Харківській області комбінованого удару, випустивши 12 ракет і 56 дронів-камікадзе. Під вогнем опинилися енергетична та газонафтова інфраструктура регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Олега Синєгубова.

В ефірі телемарафону Синєгубов розповів, що за останню добу область зазнала масованого комбінованого обстрілу, який розпочався біля 23.00 і тривав до ранку.

Останній удар, за його словами, стався о 7.30 - кількома ракетами і "Шахедами" по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів наразі залишаються без електропостачання.

По області застосовано аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи.

Всього, як зазначив глава ОВА, вночі ворог завдав по енергетичній системі та газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів дронів.

"Ворог застосовував тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків - підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб", - пояснив він.

Синєгубов додав, що зараз мобілізовано всі служби, створено відповідні штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

"Наше завдання - стабілізувати систему, щоб ці удари не вплинули на проходження опалювального сезону", - підсумував він.