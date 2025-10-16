В центре Харькова боевой дрон попал возле многоэтажки: первые детали

Обстрелы Харькова

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает Харьков из разных видов вооружения - ракет, управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Город постоянно находится под прицелом врага, который атакует как жилые кварталы, так и объекты инфраструктуры.

Так, за минувшую ночь российские войска нанесли по Харьковской области комбинированный удар, выпустив 12 ракет и 56 дронов-камикадзе. Под огнем оказались энергетическая и газонефтяная инфраструктура региона.

Также сообщалось, что в Харькове оккупанты ударили по общежитию в Киевском районе города, где жили в том числе переселенцы из Купянска.

В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.

Еще раньше российские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.