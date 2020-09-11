В центре Минска задерживают демонстрантов

В белорусской столице Минске вечером 11 сентября начались задержания демонстрантов на площади Независимости возле Красного костела. Задержали по меньшей мере четырех женщин.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Несколько девушек и женщин шли к костелу, но им преградили путь силовики в масках. Когда женщины попытались зайти внутрь здания некоторых из них начали задерживать. По меньшей мере четырех затащили в микроавтобус.

За девушек пыталась заступиться активистка Нина Багинская - один из символов протестов в Беларуси, которая уже более 30 лет участвует в митингах.

Напомним, в Беларуси суд Московского района Минска оштрафовал семь студенток за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело по факту массовых протестов в Минске 6 сентября.

Добавим, что сейчас в Беларуси на свободе остаются только два члена президиума Координационного совета.