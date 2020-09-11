В Беларуси открыли уголовное дело из-за протестов 6 сентября

Фото: протесты 6 сентября (tut.by)

Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело по факту массовых протестов в Минске 6 сентября. Тогда силовики применяли слезоточивый газ против демонстрантов возле резиденции Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По данным правоохранителей, в результате остановки транспортного движения в ходе массовых беспорядков в Минске коммунальщикам причинен ущерб в более чем 30 тысяч рублей.

"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный̆ порядок 6 сентября в Минске, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса", - сообщили в СК.

Подозреваемой по данному делу проходят четыре человека в возрасте от 18 до 32 лет. Также правоохранители подозревают в хулиганстве 18-летнюю девушку, которая нанесла надпись баллончиком на специальном средстве.

"Видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, следователи продолжают их изучать", - добавили в Комитете.

Напомним, по результатам протестов 6 сентября в Беларуси силовики задержали более 600 человек.

Также РБК-Украина писало, что 6 сентября силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов возле резиденции Лукашенко после того, как один из демонстрантов написал на щитах заграждения "Лука ПНХ".