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На свободе в Беларуси остаются только два члена президиума Координационного совета

Минск, Вторник 08 сентября 2020 23:23
На свободе в Беларуси остаются только два члена президиума Координационного совета
Фото: Максим Знак (tut.by)
Автор: Инна Собора

Сейчас в Беларуси и на свободе остаются только два члена президиума Координационного совета. Это Максим Знак и Светлана Алексиевич.

Об этом сообщает "Белсат".

Знак заявил, что не собирается покидать Беларусь на фоне протестов после выборов президента.

"Я лично не готов покидать Республику Беларусь", - заявил оппозиционер.

Ранее Знак утверждал, что беларусская оппозиционерка Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси.

Напомним, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы. Она осталась на территории Беларуси.

Ранее члена белорусского Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали, насильно вывезли на границу с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

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